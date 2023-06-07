«Звонят родственникам и обещают разные ужасы». Юрист рассказала, как на россиян оформляют микрозаймы после взлома «Госуслуг»

Очень надеюсь, что «Умные наличные» пересмотрят свое отношение к гражданам и будут внимательнее проверять предполагаемых заемщиков.



Что известно о микрокредитной организации «Умные наличные»

«Умные наличные» специализируются на краткосрочных займах суммой до 30 тысяч рублей на банковскую карту. Заявки рассматривают полностью автоматически и в онлайн-формате. Чтобы взять микрокредит на ваше имя, злоумышленнику понадобятся только ваши паспортные данные и жертвой может стать любой.

