«Звонят родственникам и обещают разные ужасы». Юрист рассказала, как на россиян оформляют микрозаймы после взлома «Госуслуг»

Телефонные мошенники никого уже не удивляют. Кажется, все знают — не стоит разговаривать со «следователями центрального аппарата СК» и уж тем более сообщать им данные банковских карт. Но мошенничество бывает разным. И не застрахован от него примерно никто.
Постоянный колумнист MSK1.RU, юрист Юлия Федотова получила странную «досудебную претензию» от микрофинансовой организации. Оказалось, кто-то взял на нее заем в компании «Умные наличные». Что это за организация, что делать, если на вас взяли микрокредит и куда писать заявление, рассказываем в этом материале.
По адресу моей регистрации (где я давно уже не живу) пришло «письмо счастья»: досудебная претензия. От некой микрофинансовой организации из Санкт-Петербурга — «Умные наличные» (ООО «МКК "УН-Финанс"»). Если верить претензии, я 16 февраля 2023 года заключила кредитный договор аж на три тысячи рублей и злостно их не отдаю. И на 2 мая вместе с процентами и пеней набежало 5331 рубль 78 копеек.
Фамилия, имя и отчество — мои. День рождения тоже. И даже адрес прописки мой (при этом на «Госуслугах» моим адресом регистрации почему-то стал указан адрес пункта полиции в Сочи, что наводит на мысли о взломе). Телефон — вообще ни разу не мой (позвонила по нему: либо занято, либо не отвечают). И никаких микрокредитов я, конечно же, не брала.
«Умные наличные» требуют от меня эти пять тысяч в течение семи дней с момента получения претензии. Правда, каким образом они будут отсчитывать дату получения, не ясно, потому что письмо простое, не заказное, и отследить его невозможно.
Что делать, если на вас взяли микрокредит?
Я пошла по следующему пути:
- Попросила своего представителя позвонить по телефону этой организации. «Умные наличные» закономерно вежливо отказались сообщить ему, что происходит. Предложили запросить у них информацию письменно и идти в полицию.
Если представителя у вас нет — звоните сами, правда лучше представиться адвокатом или представителем себя же. Как показывает практика, такие организации опасаются столкновения с действительно профессиональными юристами.
- Погуглила сведения об «Умных наличных». Судя по всему, такая организация действительно существует, она есть на сайте Центробанка, осуществляет свою деятельность с 2017 года. Подробнее будет ниже.
- Написала «Умным наличным» на электронную почту с указанием того, что никогда не заключала договоры с их и любой другой микрофинансовой организацией, в связи с чем прошу предоставить мне копию договора и иных документов. Ответ пришел минут через 20 — в предоставлении сведений отказали и вежливо порекомендовали обратиться в полицию. Такое же письмо отправила на адрес организации Почтой России заказным.
- Написала заявление о преступлении в УМВД через интернет-приемную. Указала, когда была получена претензия, приложила ее фото и скан своего паспорта, разъяснила, что никогда не заключала никаких договоров и полагаю, что в отношении меня совершаются мошеннические действия.
Требовала провести проверку сообщения о преступлении в порядке
ст. 144–145УПК РФ (это те нормы, которые, собственно, регламентируют процедуру проверки), и уведомить о результатах. По закону заявителю в любом случае должны сообщить об итогах проверки, однако по факту — получать информацию нужно долго и муторно, поэтому лучше обезопасить себя в заявлении.
- Аналогичное заявление направила в прокуратуру — тоже онлайн.
- Написала также в Центробанк (онлайн, конечно) — с подробным изложением событий и требованием проверить микрофинансовую организацию на предмет соответствия ее деятельности закону.
- Предала случившееся огласке. В случае чего — поможет отбиваться в суде.
- Мониторю сайт суда по своему адресу регистрации. Иск прилетит именно туда — искать в разделе «Гражданские дела» по своей фамилии. Истец должен направлять ответчику копии документов, это обязательное требование для подачи иска в суд. Однако не все добросовестны — лучше перепроверить непосредственно в суде.
Очень надеюсь, что «Умные наличные» пересмотрят свое отношение к гражданам и будут внимательнее проверять предполагаемых заемщиков.
Что известно о микрокредитной организации «Умные наличные»
«Умные наличные» специализируются на краткосрочных займах суммой до 30 тысяч рублей на банковскую карту. Заявки рассматривают полностью автоматически и в онлайн-формате. Чтобы взять микрокредит на ваше имя, злоумышленнику понадобятся только ваши паспортные данные и жертвой может стать любой.
Сервис принадлежит петербургской компании ООО «МКК "УН-ФИНАНС"», созданной в 2017 году. По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», генеральный директор фирмы — Ульяна Гордеева, а бенефициар — Жанна Иванова. На Иванову также в 2021 году была зарегистрирована московская микрокредитная организация ООО «МКК "Умные наличные"». За последний год на компанию завели 7 дел об административных правонарушениях: по
В соседнем со столичными «Умными наличными» офисе расположена финансовая управляющая компания ООО «Финтехпроект» (18 миллионов рублей убытков за 2022 год), бенефициаром которой также является Жанна Иванова.
«Не видят факт мошенничества»
На сайтах с отзывами на микрокредитные организации, у «Умных денег» неплохой рейтинг. Однако много и негативных отзывов, причем многие — с рассказами о подобных мошенничествах.
— Произошло для меня открытие в виде звонка от коллектора с угрозами: мне и моим родственникам обещали разные ужасы. А всё дело в том, что меня взломали в «Госуслугах» и через них оформили кредит. Я нахожусь в другой стране и никак не мог увидеть подозрительную активность на своем аккаунте, даже зайти не мог. И как итог — оформили микрокредит. Обращался в эту фирму для получения сведений о том, куда были отправлены деньги, какой номер телефона и прочие документы, — пишет на Banki.ru Александр.
— При попытке как-то пообщаться меня постоянно отправляли в юридический отдел, в котором мне отвечал робот. Вопрос завяз и никуда не двигался, что наводит на мысль о пособничестве мошенникам. Сейчас собираю документы, скриншоты, записи разговоров и переписок для подачи заявления в МВД, — добавил Александр.
— Cтал жертвой мошенников: взломали аккаунт на «Госуслугах» и понабрали микрозаймов, этим делом сейчас занимается прокуратура, — пишет xdeath93 на «Отзовик.ру». — Эти, если так можно выразиться, люди не воспринимают информацию от слова совсем.
— Распространяют клевету, унижают моральное достоинство людей. Не хотят разобраться в ситуации, угрожают прямым текстом, — добавил он.
— Брал заем, потом заболел, допустил просрочку, через несколько дней просрочки взломали мои соцсети и разослали по всем знакомым мое фото с матами и угрозами, — пишет Анатолий на Vsezaimyonline.
Что еще почитать:
- Рассказ предпринимательницы, на которую кто-то оформил кредит, — о том, как она судилась с компанией микрозаймов;
- Историю рабочей завода, на которую через Госуслуги оформили микрозаём под 365 % годовых;
- Как коллекторы затравили должника (его семью и соседей) из-за займа в три тысячи рублей;
- Историю таксиста с 122-мя микрозаймами.